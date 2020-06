Coltello e sega contro il rivale, arrestato giovane a Torino

La vicenda è accaduta in via Borgo Dora. L'aggressore è stato rintracciato poco distante, ancora sporco di sangue

A Torino un ragazzo di 25 anni, di origini somale, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. L'uomo ha accoltellato un connazionale ieri sera, in via Borgo Dora: quando gli agenti sono intervenuti la vittima era a terra sanguinante.

L'arresto

L'aggressore è stato rintracciato poco distante, ancora sporco di sangue. Gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico di 15 centimetri nascosto tra le auto in sosta e una sega da taglialegna di 1.75 metri, che l'aggressore aveva in mano quando si è allontanato dal luogo dell'accoltellamento. Secondo le prime ricostruzioni i due avrebbero avuto una violenta lite, poi degenerata. La vittima è ricoverata al San Giovanni Bosco, la prognosi è riservata.