I mezzi sono andati completamente distrutti. All'interno non c'era nessuno. Ancora ignote le cause del rogo: non si esclude l'ipotesi dolosa

A Torino, la notte scorsa, sono andati in fiamme due camper nell'area di piazza d'Armi adibita alla sosta. Sul posto si sono portate una squadra dei vigili del fuoco con un'autobotte e una della polizia. Nei camper, completamente distrutti, non c'era nessuno. Ancora ignote le cause dell'incendio: non si esclude l'ipotesi dolosa.