Coronavirus Piemonte, superate le 4mila vittime da inizio emergenza

Sono 10 i decessi comunicati oggi dall’Unità di crisi regionale, per un totale di 4.006. I nuovi contagi sono 40. I ricoverati in terapia intensiva scendono a 27, tre in meno rispetto a ieri

Hanno superato quota 4mila le vittime dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Piemonte. Con i 10 decessi comunicati oggi pomeriggio dall'Unità di crisi regionale, nessuno relativo alle ultime 24 ore, il totale dei decessi di persone positive al test del Covid19 è salito a 4.006. Sono invece 40 i nuovi casi accertati, di cui 34 asintomatici, per un computo complessivo di 31.029 contagi. Il numero dei guariti aumenta di 319 casi (22.175 totali), altri 2028 malati sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I ricoverati in terapia intensiva scendono a 27, tre in meno rispetto a ieri, mentre negli altri reparti i ricoverati sono 510 (-17). Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 2.283. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)