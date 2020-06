Torino, l’ex vicesindaco Montanari indagato per turbativa d’asta

L’ipotesi di reato è stata formulata dal pm Gianfranco Colace dopo l’apertura di un fascicolo a seguito di un esposto giunto in procura nelle settimane successive al bando pubblicato da Urban Lab lo scorso anno per individuare i nuovi vertici dell'ente

Guido Montanari, ex vice sindaco e assessore all'Urbanistica di Torino, risulta indagato per turbativa d'asta nell'ambito delle indagini sul bando pubblicato dall'ente Urban Lab lo scorso anno per individuare il nuovo direttore. Lo riporta il quotidiano La Stampa.

Sequestrati smartphone e altri dispositivi

L’ipotesi di reato è stata formulata dal pm Gianfranco Colace dopo l’apertura di un fascicolo a seguito di un esposto giunto in procura nelle settimane successive alla gara pubblica. Oggi i carabinieri hanno eseguito le perquisizioni nell'abitazione di Montanari e nell'ufficio, acquisendo smartphone e altri dispositivi in cui potessero essere presenti informazioni utili.