Maltempo in Piemonte, frana in Valsesia: chiusa strada nel Vercellese

Una frana si è abbattuta questa mattina sulla strada che collega Varallo con la frazione Camasco, in Valsesia, in provincia di Vercelli (LE PREVISIONI METEO IN PIEMONTE). Parte della montagna, franata, ha occupato la carreggiata, e i vigili del fuoco sono stati costretti a chiudere la strada, che al momento risulta impraticabile. Sul posto anche la polizia municipale di Varallo. A quanto si apprende, non ci sono stati feriti.