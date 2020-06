Meteo, le previsioni di sabato 13 e domenica 14 giugno. VIDEO

Conclusa la breve parentesi soleggiata, da sabato un nuovo centro di bassa pressione raggiungerà l'Italia. Piogge e temporali interesseranno il Nord e il Centro del nostro Paese, meno esposte dal maltempo le regioni meridionali. E le previsioni a medio termine non lasciano spazio all’ottimismo: i temporali non molleranno l’Italia almeno fino al 20 giugno

E’ in arrivo un nuovo peggioramento del tempo. Sabato sono previsti rovesci e temporali dapprima sulla Sardegna e il Piemonte occidentale per poi estendersi rapidamente al Lazio (anche a Roma), Toscana, Liguria, Emilia occidentale e Lombardia. Un maggiore soleggiamento è previsto sulle altre regioni con clima decisamente più caldo. Domenica la bassa pressione si sposterà verso i Balcani e il tempo migliorerà al Nord Ovest e in Sardegna mentre continuerà ad essere compromesso su Toscana, Umbria, l’arco alpino e il Triveneto.

Le previsioni di sabato

Al Nord già dal mattino prime piogge sparse su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Maltempo in intensificazione dal pomeriggio con temporali su alta Lombardia, alto Veneto ed Emilia. Al Centro tempo instabile sull’area tirrenica, maggiori aperture su quella adriatica. Temporali più frequenti su Toscana e Lazio, spiccata variabilità anche in Sardegna. Al Sud giornata quasi estiva con molto sole per buona parte della giornata. Temperature in rialzo con valori fino a 30 gradi.

Le previsioni di domenica

Al Nord tempo in miglioramento al Nord Ovest salvo qualche focolaio temporalesco sulle Alpi. Instabile sul Triveneto con piogge e temporali più frequenti tra Alpi e alte pianure, in sconfinamento alle coste adriatiche. Al Centro ampie schiarite sull’area tirrenica. Acquazzoni e temporali sull’Appennino in sconfinamento pomeridiano sulle coste adriatiche. Massime in calo con valori tra 23 e 26 gradi. Al Sud prevalenza di schiarite con qualche fenomeno nell’entroterra campano e Appennino molisano. Possibili piogge anche sulla Puglia garganica. Massime in leggero calo, 2-3- gradi in meno rispetto a sabato.