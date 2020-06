Coronavirus, in Piemonte 31 nuovi contagi e nessun decesso

Dall'inizio della pandemia i morti sono 3.996, mentre i contagi sono 30.989. dei nuovi casi 23 sono asintomatici, e sei sono ospiti in una Rsa. I guariti sono 369 in più rispetto a ieri, per un totale di 21.856, con altri 2.240 pazienti in via di guarigione. Continuano a calare anche i ricoverati in terapia intensiva, in tutto 30

Ancora un giorno senza vittime a causa del coronavirus in Piemonte. Lo comunica l'Unità di crisi regionale, che registra oggi otto decessi, nessuno dei quali però relativo alle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia, dunque, i morti sono 3.996, mentre i contagi sono 30.989, 31 in più rispetto a ieri, di cui 23 asintomatici, sei in Rsa e due in corso di verifica. I guariti sono 369 in più rispetto a ieri, per un totale di 21.856 piemontesi, con altri 2.240 pazienti in via di guarigione. Prosegue il calo dei ricoverati in terapia intensiva, in tutto 30, tre in meno di ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 527, 17 in meno di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.340. I tamponi diagnostici finora processati sono 361.164, di cui 199.711 risultati negativi. (DIRETTA)