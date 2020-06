Torino, antitacheggio negli slip: denunciate due persone

Due uomini di 31 e 33 anni sono stati denunciati dalla polizia per ricettazione. I due avevano trovato un sistema per eliminare i dispositivi antitaccheggio di oggetti elettronici in vendita all'8 Gallery di Torino grazie a un dispositivo metallico che il 33enne occultava negli slip. Si tratta di un cilindro metallico magnetico avvolto da nastro adesivo bianco con il quale riusciva ad aprire le confezioni dove vengono conservati i dispositivi elettronici più costosi.

Le indagini

Nel telefono del presunto ladro, denunciato anche per furto, i poliziotti hanno trovato una chat in cui il 33enne e il 31enne si scambiavano foto di alcuni oggetti rubati. Nelle abitazioni dei due denunciati gli agenti hanno trovato materiale elettronico del valore di ottomila euro tra cellulari, notebook, adattatori, smartwatch e Air Pods.