Vercelli, scontro fra auto sotto la pioggia: due feriti gravi

Due persone sono rimaste gravemente ferite in seguito a un incidente avvenuto stamattina sulla tangenziale ovest di Vercelli, in direzione di Casale Monferrato. Tre le auto coinvolte nello schianto, avvenuto mentre sulla strada si stavano riversando forti piogge. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere due delle persone coinvolte nell'incidente, le quali poi sono state trasportate all'ospedale Sant'Andrea in codice rosso. Sul posto è intervenuta la polizia locale.