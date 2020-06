Coronavirus Torino, dal 6 luglio centri estivi in asilo per bimbi

Le attività si svolgeranno per 8 settimane, con turni di 15 giorni, in 57 asili comunali. Iscrizioni dal 12 al 19 giugno

Partono il 6 luglio le attività di Bimbi Estate, i centri estivi della Città di Torino pensati per bambini dai 3 ai 6 anni iscritti alle scuole dell'infanzia. Le attività si svolgeranno per 8 settimane, con turni di 15 giorni, in 57 asili comunali, nel rispetto delle misure anti coronavirus (LA DIRETTA). La delibera è stata approvata oggi dalla Giunta comunale su proposta dell'assessore all'Istruzione Antonietta Di Martino dopo che la scorsa settimana è stata varata la delibera per la fascia dagli 0 ai 3 anni. I bambini, in piccoli gruppi fino a 6, saranno seguiti da personale educativo, di assistenza e specialistico per bimbi con disabilità. Le iscrizioni saranno aperte dal 12 al 19 giugno.

Le parole dell'assessore all'Istruzione Antonietta Di Martino

L’amministrazione, sottolinea l’assessore Di Martino, vuole "proporre alle famiglie servizi educativi e attività ludiche modulati sulle diverse fasce di età e organizzati secondo rigorosi protocolli di sicurezza. Sono soddisfatta del risultato raggiunto che ci consentirà di realizzare un'iniziativa curata sotto il profilo dell'offerta e dell'attenzione alla salute".