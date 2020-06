Coronavirus, in Piemonte 21 nuovi contagi e sette vittime

Salgono i ricoveri in terapia intensiva, tre in più di ieri per un totale di 39, mentre i pazienti guariti sono 179 in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 20.832, con altri 2.426 in via di guarigione

Ventuno nuovi contagi, di cui 14 asintomatici e due in Rsa, e sette decessi. Sono i dati comunicati dall'Unità di crisi regionale riguardanti le ultime 24 ore dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Nella giornata di oggi non è stato registrato nessun decesso. Salgono però i ricoveri in terapia intensiva, tre in più di ieri per un totale di 39, mentre i pazienti guariti sono 179 in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 20.832, con altri 2.426 in via di guarigione.