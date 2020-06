Torino, in un doppio fondo dell'auto trasporta 60mila euro: denunciato

Il torinese, già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di stupefacente, è stato denunciato per ricettazione

Un uomo di 30 anni è stato denunciato dalla guardia di finanza a Moncalieri, nel Torinese, perché sorpreso mentre trasportava nella propria auto 60mila euro in contanti, nascosti in un nascosti in un vano segreto. L’uomo infatti, che non ha saputo fornire una spiegazione sull’origine del denaro, aveva creato un doppiofondo nel suv diminuendo la capacità del serbatoio e riuscendo a ricavare sul fondo dell'auto uno spazio di oltre 3 metri. Il torinese, già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di stupefacente, è stato denunciato per ricettazione mentre auto e denaro sono stati sequestrati.