Asti, picchia la sorella e morde due poliziotti: arrestato 32enne

Un uomo di 32 anni è stato arrestato ad Asti per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver morso due agenti della polizia di Stato. E’ successo in corso Matteotti: l’uomo, di origini nigeriane, prima ha picchiato la sorella, poi si è buttato in mezzo alla strada rischiando di essere investito e all'arrivo dei poliziotti li ha morsi procurando loro alcune ferite. Il 32enne, in stato di alterazione, è stato poi immobilizzato dagli agenti della volante che, sottoposti ad accertamenti medici, hanno riportato lesioni ritenute guaribili in 3 e 5 giorni. L'uomo è stato indagato anche per lesioni personali aggravate.