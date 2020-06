Coronavirus, in Piemonte dieci nuovi contagi e sette vittime

Stabili i ricoveri in terapia intensiva che sono 38, uno in più rispetto ai 37 di ieri. I piemontesi guariti sono 20.533 in totale, 287 in più nelle ultime 24 ore

Sette decessi, di cui nessuno oggi, e dieci nuovi contagi, di cui tre in Rsa. Sono i dati, comunicati dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, relative alle ultime 24 ore dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Stabili i ricoveri in terapia intensiva che sono 38, uno in più rispetto ai 37 di ieri. I piemontesi guariti sono 20.533 in totale, 287 in più nelle ultime 24 ore, con altri 2.419 pazienti in via di guarigione. I tamponi diagnostici finora processati sono 343.354, di cui 190.324 risultati negativi. Dall'inizio dell'emergenza, il Piemonte registra dunque 3.941 vittime e 30.855 contagi.