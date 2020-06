Coronavirus Torino, all'ospedale Martini chiude reparto Covid

L'ospedale è arrivato a creare 115 posti letto, dei quali 15 in rianimazione, 20 in terapia intensiva, con quattro reparti a media intensità per un totale di 80 letti

Dopo 85 giorni chiude l'ultima area Covid-19 dell'ospedale Martini a Torino. L'ospedale ha aperto nell'arco di questi mesi diverse aree dedicate alla cura di pazienti con il Coronavirus, arrivando a creare 115 posti letto, dei quali 15 in rianimazione, 20 in terapia intensiva, con quattro reparti a media intensità per un totale di 80 letti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - IL PAZIENTE 1 A SKY TG 24)

Le dichiarazioni

"Questa mattina abbiamo chiuso tutto. Abbiamo ancora due pazienti in terapia semi-intensiva, il resto è tutto chiuso. È stato tutto inimmaginabile: non ho mai visto una situazione drammatica come questa. Ma l'ospedale ha risposto benissimo", spiega la direttrice sanitaria del Martini, Elisabetta Sardi. Nel picco dell'epidemia sono stati ricoverati in contemporanea 15 pazienti in terapia intensiva, 22 in semi-intensiva e 74 nei reparti a media intensità.