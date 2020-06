Coronavirus in Piemonte, in un giorno 49 positivi e 370 guariti

È di 17 decessi, nove dei quali avvenuti nel mese di maggio, e 49 nuovi positivi, 11 dei quali in casa di riposo, il bilancio odierno dell'emergenza coronavirus in Piemonte (DIRETTA - INTERVISTA AL PAZIENTE 1 ). Le vittime dall'inizio della pandemia salgono quindi, secondo i dati diffusi dall'Unità di crisi regionale, a 3.927, i contagi sono 30.807. Sono invece 19.872 i guariti, 370 in più rispetto a ieri, con altri 2.639 piemontesi "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia, e in attesa dell'esito del secondo. I ricoverati in terapia intensiva sono 40, tre in meno rispetto a ieri, 743 i ricoverati non in terapia intensiva, 65 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.586. I tamponi diagnostici finora processati sono 335.814 , di cui 186.036 risultati negativi.