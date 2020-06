Incidente a Torino, scontro tra auto: morta madre, figlia ferita grave

Lo scontro è avvenuto questa mattina in Lungo Stura Lazio. La vittima è deceduta nell’impatto, mentre l’altra donna è stata portata all’ospedale San Giovanni Bosco in codice rosso ed è stata ricoverata in prognosi riservata

Un incidente mortale è avvenuto questa mattina in Lungo Stura Lazio, a Torino. Nell'impatto tra due automobili è deceduta una donna, mentre la figlia, che viaggiava con la madre, è stata trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco in codice rosso ed è ricoverata in prognosi riservata. Anche il conducente della seconda auto è stato trasportato in ospedale, in stato di choc. Sul posto il 118 e la polizia municipale, per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dello schianto.