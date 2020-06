Coronavirus Piemonte, da 3/6 obbligo mascherine solo se manca distanza

Non sarà prorogata l'ordinanza, in vigore fino alla mezzanotte di domani, che obbliga a indossare le mascherine anche all'aperto nei centri abitati e nelle aree commerciali

L'ordinanza della Regione Piemonte che obbliga a indossare le mascherine anche all'aperto nei centri abitati e nelle aree commerciali, in vigore fino alla mezzanotte di domani, non sarà prorogata. "Dal 3 giugno torneranno a valere le nome del Dpcm firmato dal presidente Conte. Ma ricordo a tutti che la regola è quella dell'obbligatorietà della mascherina ovunque non sia possibile garantire il rispetto del distanziamento interpersonale", ha spiegato il presidente Alberto Cirio parlando dell'emergenza Coronavirus.