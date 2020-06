Bambino morso dal proprio cane mentre gioca in cortile nel Torinese

Il personale del 118, insieme ai tecnici del soccorso alpino di Ivrea (nel Torinese), è intervenuto oggi a Issiglio, in Valchiusella (in provincia di Torino), intorno alle 12, per soccorrere un bimbo di quasi tre anni che è stato morso dal proprio cane, un meticcio di taglia media. A dare l'allarme sono stati i famigliari del bambino. Il piccolo è stato trasportato in elicottero al Regina Margherita di Torino.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il bambino stava giocando nel cortile di casa quando, per cause in fase di accertamento, è stato morso e graffiato dal suo cane. I carabinieri della compagnia di Ivrea stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso.