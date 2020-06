Si tuffa nel fiume Sesia ma non riemerge: 22enne muore nel Novarese

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Romagnano, nel Novarese, dove un ragazzo di 22 anni è annegato nel fiume Sesia. La vittima, di origini romene, era in compagnia di alcuni amici quando si è gettato in acqua. All’improvviso, il 22enne è scomparso nel fiume e non è più riemerso. Gli amici hanno dato l’allarme ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Il corpo senza vita è stato ritrovato in serata dai vigili del fuoco.