Rissa a Torino, uomo viene ferito al petto con un coccio di bottiglia

Un uomo è rimasto ferito in una rissa scoppiata ieri sera tra corso Palermo e via Scarlatti a Torino. A quanto si apprende, l'uomo, di origini africane, è stato portato dal personale del 118 all'ospedale San Giovanni Bosco con un coccio di bottiglia infilzato nel petto, ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, intervenuta sul posto, l'uomo sarebbe stato aggredito da diverse persone che gli hanno anche rubato gli effetti personali ma non ha saputo fornire alcun dettaglio in merito agli aggressori.