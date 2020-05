Torino, Appendino: “Gilet arancioni? Per la scienza mascherine utili”

La sindaca di Torino Chiara Appendino con un post su Facebook ha ricordato l’importanza dell’uso delle mascherine, sottolineando come l'utilità di questa pratica sia supportata da evidenze scientifiche nel contenimento del coronavirus (LA DIRETTA). L’intervento della sindaca segue le manifestazioni di ieri del movimento dei ‘Gilet arancioni’, che anche a Torino hanno radunato centinaia di persone.

Le parole della sindaca Chaira Appendino

"Qualche giorno fa, 'Science', una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo - scrive la sindaca su Facebook condividendo il link dell'articolo -, ha pubblicato uno studio sull'efficacia dell'uso delle mascherine (oltre ai test, al tracciamento e al distanziamento) per contenere la diffusione del Covid-19". "Lo schema pubblicato è molto semplice e intuitivo: se la indossiamo tutti, l'esposizione al rischio si minimizza. Sul fronte opposto, invece - sottolinea Appendino -, c'è chi sostiene, senza alcuna evidenza scientifica, che le mascherine non servano a nulla, come il rappresentante dei manifestanti di ieri. Sta a ognuno di noi - conclude - decidere da che parte stare".