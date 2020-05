Incidente in Val di Susa, scontro frontale tra moto: due morti

Tragico incidente stradale quest’oggi in Val di Susa. Due persone hanno perso la vita in uno scontro frontale avvenuto tra Gravere e Susa, sulla strada statale 24, che ha coinvolto uno scooter Tmax e una Yamaha R1. A bordo di quest'ultima viaggiava una coppia, un uomo di 41 anni e una donna di 38, entrambi deceduti sul colpo. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. Si indaga sulla dinamica del sinistro mortale.