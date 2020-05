Incidente a Mergozzo: precipita in un canalone, morto un alpinista

Un alpinista è morto precipitando in un canalone durante la salita del Torrione di Bettola, nel Comune di Mergozzo (in provincia di Verbania). È accaduto intorno a quota 1.500 metri. Il corpo è stato recuperato dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, dopo l'allarme lanciato dai tre compagni, sotto choc per l'incidente. Sia la salma, sia i tre soggetti sono stati recuperati in un punto pericoloso. Alle operazioni ha collaborato anche il soccorso alpino della guardia di finanza.