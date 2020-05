Coronavirus, in Piemonte 56 nuovi contagi e 13 vittime

In Piemonte si sono verificati 56 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, 14 nelle rsa, mentre sono 522 i guariti. Ci sono stati 13 nuovi decessi, di cui due registrati oggi. Sono i dati del bollettino dell'Unità di crisi in merito all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Il numero complessivo dei contagi dall'inizio della pandemia sale a 3851. I ricoverati in terapia intensiva sono 61, meno tre rispetto a ieri, mentre negli altri reparti sono 1029, meno 29. Le persone in isolamento domiciliare sono 4568. I tamponi diagnostici finora processati sono 309.497, di cui 171.546 risultati negativi.