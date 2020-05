San Giusto Canavese, si ferisce a braccio: grave operaio al Cto

Questa mattina c'è stato un incidente sul lavoro in una ditta di strada San Giorgio, a San Giusto Canavese. Un operaio di 24 anni è rimasto ferito al braccio destro mentre lavorava a una macchina utensile. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato in elicottero, in codice giallo, al Cto di Torino. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri e dei tecnici dello Spresal dell'Asl To4.