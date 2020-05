Coronavirus, in Piemonte 30.387 casi. Guariti salgono a 16.479

Sedici i decessi comunicati dall’Unità di crisi regionale, nessuno di questi però registrato nelle ultime 24 ore. Calano i ricoverati in terapia intensiva: 68, due in meno rispetto a ieri

Sono 16 i decessi di persone positive al coronavirus in Piemonte, ma nessuno di questi è stato registrato nella giornata di oggi. Lo comunica l’Unità di Crisi regionale, ricordando che il dato di aggiornamento cumulativo reso noto giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid. Il totale delle vittime è ora di 3.828. Con i 73 nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore, salgono invece a 30.387 i casi accertati in Regione. Crescono ancora i guariti, 16.479, 544 in più rispetto a ieri, con altri 3.616 in via di guarigione.

I ricoverati in terapia intensiva attualmente 68 (-2) mentre i ricoverati negli altri reparti sono 1.118, 44 in meno rispetto a ieri; 5.278 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi diagnostici finora processati sono 298.571. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - IL GOVERNATORE CIRIO A SKY TG24)