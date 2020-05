Scoperta discarica abusiva in provincia di Cuneo, due denunce

In provincia di Cuneo la guardia di finanza ha denunciato due persone per gestione di rifiuti non autorizzata. Sono stati colti in flagranza di reato mentre caricavano dei vecchi mezzi agricoli a bordo di un autocarro con targa straniera.

Il deposito discarica

Le Fiamme Gialle hanno scoperto che il terreno e il cascinale dove erano posteggiati i trattori e i macchinari agricoli era utilizzato come un deposito-discarica non autorizzato, vista anche la presenza di olii esausti e di altro materiale utilizzato nelle officine meccaniche. L'attività si è conclusa con il sequestro di 64 mezzi agricoli, di circa 500 tonnellate di rifiuti di vario genere e dell'immobile e della relativa area di pertinenza, avente un'estensione pari a tremila metri quadrati, per un valore complessivo pari a circa 500mila euro.