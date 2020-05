Torino, danneggia auto poi si siede su scale del Commissariato: preso

Ha vandalizzato un camper e un’auto e poi, forse stanco, si è seduto sulle scale del commissariato di polizia dove è stato raggiunto dagli agenti. E’ successo a Torino: protagonista dell’episodio un 34enne. L’uomo ha distrutto alcuni vetri di un camper parcheggiato in via Bonzanigo, poi ha rotto lo specchietto di un'auto in via Pinelli. Un passante lo ha notato e ha allertato il 112. A quel punto gli agenti si sono messi sulle tracce del 34enne, una breve ricerca dato che l’uomo era seduto sulle scale del Commissariato San Donato, dove è stato arrestato.