Coronavirus Piemonte: 86 nuovi contagi e 14 vittime in 24 ore

In Piemonte sono 86 - di cui 24 nelle Rsa - i nuovi contagi da coronavirus, comunicati oggi dall'Unità di crisi regionale (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Il numero dei guariti cresce di 374, mentre altri 3.626 sono considerati in via di guarigione. I decessi registrati oggi sono 14. I ricoverati in terapia intensiva sono 70 (-2 rispetto a ieri), negli altri reparti 1.162 (-65). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.709. tamponi diagnostici finora processati sono 293.473, di cui 163.476 risultati negativi.