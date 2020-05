Incidente stradale, un morto in provincia di Torino

Un uomo di 77 anni è morto a Candia Canavese, in provincia di Torino, in un incidente stradale. Il pensionato era al volante di una Fiat Doblò che è finita nella scarpata a lato della carreggiata stradale. L'uomo è stato estratto privo di vita dalle lamiere dai vigili del fuoco.

Gli altri incidenti

Invece, un motociclista è morto ieri a Vercelli sulla tangenziale ovest davanti al centro commerciale Carrefour. SI tratta di un cinquantenne del Biellese che è stato urtato da un'automobile. Un altro uomo, di 40 anni, è deceduto, infine, nel tardo pomeriggio di ieri in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Pogno. L'uomo era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.