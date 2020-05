Asti, tentano di scappare in auto con due chili di droga: arrestati

Un ragazzo di 26 anni e un uomo di 40 anni sono stati trovati in possesso di due panetti di cocaina pura. I carabinieri hanno sequestrato anche tre telefonini e 800 euro in contanti

Nascondevano due panetti di cocaina pura da 2 chili nella loro auto, per questo due cittadini albanesi di 26 e 40 anni sono stati arrestati dai carabinieri del radiomobile della Compagnia di Asti durante un servizio di controllo. Ad insospettire I militari è stato l'atteggiamento dei due che viaggiavano a bordo di una Fiat Bravo. Quando si sono accorti di esser eseguiti, hanno tentato la fuga fino al casello autostradale Asti Ovest e, dopo aver abbandonato l'auto, hanno cercato di saltare la recinzione lanciando al di là della rete una busta della spesa. Dentro all'involucro c'era lo stupefacente. I due, fermati, si trovano ora in carcere. Oltre all'auto, i carabinieri hanno sequestrato anche tre telefonini e 800 euro in contanti.