Coronavirus Piemonte: 48 nuovi positivi e 185 guariti in 24 ore

I numeri di oggi del Coronavirus in Piemonte diffusi dall'Unità di crisi regionale sono in linea con la tendenza dei giorni scorsi: i guariti sono 185 in più, mentre il totale dei casi positivi è cresciuto di 48 unità (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). I decessi comunicati oggi sono 15, dei quali 4 registrati oggi. Il dato dei casi complessivo dall’inizio della pandemia è di 30.228. I ricoverati in terapia intensiva sono 72 (-3 rispetto a ieri), negli altri reparti 1.227 (-56 rispetto). Le persone in isolamento domiciliare sono 6.197. I tamponi diagnostici finora processati sono 288.018, di cui 160.737 risultati negativi.