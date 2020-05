Asti, accoltella marito e si barrica in casa: arrestata

La vicenda è accaduta ieri pomeriggio. La 56enne ha colpito l'uomo, che non è in pericolo di vita, in auto. I due stavano andavano a far visita a un conoscente

Ieri pomeriggio vicino ad Asti, al culmine dell'ennesimo litigio, una donna di 56 anni ha accoltellato il marito in auto, mentre andavano a far visita a un conoscente.

L'arresto

La donna è stata arrestata dalla polizia per tentato omicidio dopo che si era barricata in casa. Il coniuge, di circa 70 anni, è stato soccorso e portato all'ospedale di Asti, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico e non è in pericolo di vita. I due erano in auto nella frazione Valle Benedetta, quando la donna ha estratto dalla borsa un coltello, con una lama di 20 centimetri (recuperato poi nella boscaglia vicina), e ha colpito il marito.