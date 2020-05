Incidente in montagna: muore mentre fa canyoning in Valle Orco

La sua imbarcazione si è ribaltata a causa della corrente del torrente e l'uomo non è più riuscito a riemergere. È la seconda vittima di quest'oggi sulle montagne del Piemonte: in Valle Lanzo ha perso la vita uno scialpinista di 50 anni

Ancora una tragedia quest’oggi sulle montagne del Piemonte. Un canyonista è deceduto durante una discesa in un torrente del vallone di Piantonetto, sopra Locana, in Valle Orco. La sua imbarcazione si è ribaltata a causa della corrente e l'uomo non è più riuscito a riemergere. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco e del soccorso alpino per il recupero del corpo. Insieme alla vittima, sull’imbarcazione c’era anche un altro uomo, che è riuscito a salvarsi.

Nel pomeriggio, in località Punta Collerin, nel Torinese, ha perso la vita anche uno scialpinista di 50 anni, scivolato sulla neve e caduto in un dirupo profondo cento metri.