Torino, finge di vendere cartoline e deruba due ragazze: arrestato

Avvicina due ragazze fingendo di chiedere un aiuto economico e le deruba. L'episodio è accaduto a Torino in via Garibaldi. L'autore, un ragazzo di 22 anni, è stato arrestato dai carabinieri per furto. Le vittime hanno 16 anni.

La vicenda

Il giovane diceva di voler vendere alcune cose per comprarsi un pasto caldo e proseguire gli studi: prima ha rifiutato delle monete e poi una banconota da 10 euro. Le due, impaurite, hanno tirato fuori una banconota da 20 che l'uomo ha subito preso, strappando poi di mano un'altra banconota da 50 euro alle ragazze e fuggendo. Su segnalazione delle due 16enni, l'uomo è stato rintracciato poco dopo in via Palazzo di Città. Il denaro è stato riconsegnato.