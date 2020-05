Alessandria, lite in un centro di accoglienza: ospite va in ospedale

Nella tarda serata di ieri i carabinieri sono intervenuti in un centro accoglienza profughi di Pomaro, nell'Alessandrino, per sedare una lite tra due nigeriani di 29 e 25 anni. Ad avere la peggio il 29enne, colpito alla testa da un oggetto e trasportato all'ospedale Santo Spirito. L'aggressore è stato denunciato: dopo essersi allontanato in bicicletta, è poi tornato nella struttura.