Moncalieri, in chilo di marijuana in taxi: arrestato cliente

A Moncalieri, nel Torinese, un ragazzo di 21 anni trasportava la droga in taxi sperando di non essere fermato. Invece, è finito in manette grazie all'intervento dei carabinieri. Il conducente era in regola e ignaro del trasporto illegale, ma il giovane - che sedeva sul sedile posteriore - aveva con sé un chilo di marijuana. Così è stato arrestato per detenzione e traffico di stupefacenti.