Coronavirus Piemonte, Cirio: “Regione sta uscendo da emergenza”

Così il governatore: “Tutti gli indicatori sono positivi e in linea con un virus che lentamente se ne sta andando”. Poi ha annunciato un incontro per l’apertura dei centri estivi: “I nostri bambini soffrono, non possiamo più aspettare Roma”

Il Piemonte “sta uscendo, come le altre regioni, dall’emergenza contagio, tutti gli indicatori sono positivi e in linea con un virus che lentamente se ne sta andando”. A dirlo è il governatore Alberto Cirio, intervenuto questa mattina a “Unomattina” su Rai Uno. Tuttavia, non è il momento di abbassare la guardia e, inoltre, “dobbiamo avere un occhio di riguardo anche alla necessità di ripartenza”, ha aggiunto Cirio. Una ripartenza graduale "per riuscire sì ad aprire tutto, ma davvero per sempre”. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

I centri estivi

Tema molto dibattuto in questi ultimi giorni in Piemonte è stato quello della riapertura delle scuole, in particolare dopo l’iniziativa lanciata dal sindaco di Borgosesia di mettere a disposizione gli edifici scolastici per accogliere i bambini i cui genitori sono entrambi tornati al lavoro con la Fase 2. A tal proposito, Cirio ha annunciato che è in programma per questo pomeriggio un incontro tra la Regione e le parrocchie per la programmazione dei centri estivi: “Anticiperemo Estate Ragazzi - ha dichiarato - che non è una nuova scuola, ma una forma di accoglienza in sicurezza, in un ambiente sicuro, dei figli delle famiglie del Piemonte che hanno bisogno davvero per andare a lavorare, e che permetta ai bimbi di socializzare. Perché i nostri bambini - ha aggiunto il presidente - stanno soffrendo tanto dopo tre mesi a casa, hanno bisogno davvero di momenti di incontro, in sicurezza, che non possono aspettare la burocrazia romana”.

L’iniziativa di Borgosesia

“Non puoi immaginare di far tornare a lavorare le persone dimenticando che hanno dei figli - ha proseguito Cirio parlando proprio dell’iniziativa di Borgosesia -. Questo dovrebbe ricordarlo bene il nostro ministro. Non parliamo di una scuola parallela ma di un servizio 'paradidattico', che peraltro segue le linee guida per la sicurezza, che dà una risposta alle famiglie italiane. Ecco il motivo per cui la Regione non solo lo ha guardato con grande interesse e sostegno, ma davvero lo vuole estendere”.

I test sierologici

Cirio ha infine toccato il tema dei test sierologici, un argomento “delicato e importante su cui auspichiamo ci sia una voce chiara da parte del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, perché ormai è chiaro che sono importanti sotto il profilo di analisi epidemiologica ma nello stesso tempo le persone devono sapere che non hanno valore diagnostico".