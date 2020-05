Nascondeva la refurtiva in camera da letto, arrestato a Torino

A Torino un uomo di 34 anni è stato arrestato per ricettazione. L'uomo non si era fermato all'alt della polizia durante un controllo stradale in via Chiesa della Salute, nel quartiere Madonna di Campagna. Dopo un inseguimento, i poliziotti sono riusciti a bloccare l'auto, che aveva la targa contraffatta con dello scotch nero.

La perquisizione

A quel punto è scattata la perquisizione nell'abitazione del 34enne: nella camera da letto sono state trovate decine di orologi, gioielli, occhiali da sole, macchine fotografiche, abiti di noti marchi e attrezzature di diverso tipo. Era il bottino di furti all'interno di decine di auto nel torinese. I proprietari sono stati contattati e la refurtiva è stata restituita.