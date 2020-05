Cave di Bagnasco, scontro frontale tra due auto: morto 85enne

Un uomo di 85 anni, Giuseppe Stillavato, è morto stamattina in un incidente stradale avvenuto sulla statale 28 del colle di Nava in località Cave di Bagnasco, in provincia di Cuneo. Nello scontro frontale tra auto è rimasta ferita anche una 39enne di Bagnasco, M.S. È in condizioni giudicate non gravi ed è stata portata all'ospedale di Mondovì. L'incidente è avvenuto in una zona dove la statale compie parecchie curve e dove in passato già si sono registrati gravi incidenti. Il traffico è rimasto bloccato per oltre un'ora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118 di Garessio.