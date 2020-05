Coronavirus Piemonte, 25 morti e 108 contagi. Aumentano i guariti

Ancora in calo i ricoverati in terapia intensiva, 96, tre in meno rispetto a ieri, e quelli in terapia non intensiva, 1.579, dieci in meno rispetto a ieri

Sono stabili i dati dell'epidemia da coronavirus in Piemonte (LA DIRETTA - LO SPECIALE). L'unità di crisi regionale ha reso noto questa sera che i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 25, per un totale di 3.679, mentre si registrano 108 nuovi contagi, che diventano così 29.727.

Ancora in calo i ricoverati in terapia intensiva, 96, tre in meno rispetto a ieri, e quelli in terapia non intensiva, 1.579, dieci in meno rispetto a ieri. Aumentano i guariti, 378 in più, per un totale di 12.676, con altri 3.737 in via di guarigione. Le persone in isolamento domiciliare sono 7960. I tamponi diagnostici finora processati sono 258.489, di cui 143.310 risultati negativi.