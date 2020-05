Coronavirus Piemonte, 72 casi e 20 decessi: si conferma trend in calo

Sono 72 i contagi accertati in Piemonte nelle ultime 24 ore: un dato che conferma il trend in calo del numero dei nuovi casi di coronavirus (LA DIRETTA - LO SPECIALE). Lo riporta l'Unità di crisi regionale nel bollettino di oggi. Inoltre, per la prima volta il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva scende sotto quota 100: in totale sono 99, con una flessione di 2 ricoverati rispetto a 24 ore prima. L'incremento dei pazienti guariti è di 332 rispetto a ieri, mentre altri 3815 sono considerati in via di guarigione. Oggi altre 20 vittime, il totale dall'inizio della pandemia è di 3632. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1589 (-3), le persone in isolamento domiciliare 8186. I tamponi diagnostici finora processati sono 253.479, di cui 140.774 risultati negativi.