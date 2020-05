Coronavirus Torino, protesta degli ambulanti in piazza Castello

Centinaia di commercianti ambulanti che vendono generi non alimentari si sono radunati questa mattina in piazza Castello a Torino, davanti alla Prefettura, in segno di protesta. Chiedono, tra le altre cose, lo stop al contingentamento degli ingressi nei mercati cittadini all'aperto e agevolazioni sulle tasse. In base all'ordinanza regionale del Piemonte, questi banchi potranno tornare operativi a partire dal 20 maggio (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

La manifestazione

"Vendiamo vestiti e siamo rimasti in mutande" e "Niente tasse per il 2020" sono alcuni degli striscioni che sono stati esibiti in piazza. Alcuni rappresentanti degli ambulanti sono saliti in prefettura. Sul posto è presente la polizia, per monitorare la situazione.