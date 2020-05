Torino, tenta di violentare l'ex compagna: arrestato 21enne

Con la scusa di voler recuperare alcuni effetti personali nell'abitazione della ex compagna, nel quartiere Aurora, il ragazzo di 21 anni ha tentato prima di violentarla, poi l'ha aggredita rubandole 50 euro

