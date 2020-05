Rubano sabbia e ghiaia da torrente Longano: 3 arresti nel Messinese

Due 57enni e un 54enne sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri a Barcellona Pozzo di Gotto, (nel Messinese) per furto aggravato. I militari hanno sorpreso i due soggetti mentre caricavano sabbia e ghiaia dal greto del torrente Longano, utilizzando un trattore. Nel terreno di proprietà di uno dei tre, inoltre, è stata scoperta altra sabbia, probabilmente portata via in precedenza dal corso d’acqua. La quantità complessiva del materiale risulta pari a circa 5 metri cubi. Il mezzo utilizzato per il colpo è stato sottoposto a sequestro. Dopo le formalità di rito, gli individui sono stati rimessi in libertà.