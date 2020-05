Torino, controlli antidroga: due arresti nel quartiere Le Vallette

Due ragazzi,di 26 e 29 anni, sono stati trovati in possesso di alcuni ovuli contenenti cocaina, nascosti all'interno delle confezioni in plastica che solitamente contengono le sorprese degli ovetti di cioccolata, e di oltre mille euro

Lo scorso sabato notte gli uomini della Squadra Volante hanno controllato in via Lanzo un’autovettura con 4 giovani a bordo. Due di loro, un 26enne ed 29enne residenti nel quartiere Le Vallette, sono stati trovati in possesso di alcuni ovuli contenenti cocaina, nascosti all’interno delle confezioni in plastica che solitamente contengono le sorprese degli ovetti di cioccolata, e della somma in denaro contante di 1.165 euro.

I controlli e il sequestro

Durante la perquisizione a casa del 26enne sono stati trovati dei barattoli contenenti alcuni grammi di hashish, un bilancino di precisione per pesare la sostanza e due coltelli utilizzati per tagliarla. A casa del 29enne, invece, è stato trovato un involucro contenente 57 grammi di cocaina. I, giovane ha tentato di disfarsene precedendo gli operatori nell’entrare in casa, con la scusa di dovere mettere in sicurezza il proprio pitbull, molto aggressivo. Ma gli agenti non si sono lasciati ingannare: uno di loro, infatti, si è posizionato proprio sotto la finestra della camera e ha recuperato il sacchettino appena buttato. I due amici sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente, insieme agli altri due occupanti dell’autovettura, due cittadini italiani di 39 e 35 anni, saranno sanzionati amministrativamente per il mancato rispetto delle prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico Covid-19.