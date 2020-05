Coronavirus Piemonte, 137 nuovi contagi e 37 decessi in 24 ore

I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 398 in più rispetto a ieri, per un totale di 11.547. Altri 3640 sono “in via di guarigione”

Sono 37 i decessi di persone positive al Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 al momento registrati nella giornata di oggi. Il dato infatti comprende anche i decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente risultati essere connessi al coronavirus. Il totale dei morti in Piemonte è ora di 3.594, in particolare: 616 in provincia di Alessandria, 213 Asti, 176 Biella, 333 Cuneo, 304 Novara, 1599 Torino, 196 Vercelli, 122 Verbano-Cusio-Ossola, 35 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte (LA DIRETTA - LO SPECIALE).

I contagi

I contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 137, per un totale di 29.483. I tamponi diagnostici finora processati sono 245.075, di cui 136.203 risultati negativi.

I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 398 in più rispetto a ieri, per un totale di 11.547. Altri 3640 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica e in attesa dell’esito del secondo. Calano ancora i ricoverati in terapia intensiva, -8 rispetto a ieri, e i pazienti non in terapia intensiva, -31. Le persone in isolamento domiciliare sono 9040.