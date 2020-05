Salone del Libro di Torino 2020, il programma dell'evento in streaming

Da ieri ha preso il via il Salone Extra, l'iniziativa - fruibile interamente online - organizzata dal Salone Internazionale di Torino, in ragione dell'impossibilità, per la manifestazione, di svolgersi nella sua veste abituale al Lingotto Fiere di Torino. "Quando, mesi fa, è stato scelto il titolo della XXXIII edizione, Altre forme di vita, era di evocare il futuro prossimo. Oggi questo titolo si dimostra una piccola profezia. Stiamo davvero vivendo altre forme di vita, che fino a qualche mese fa non potevamo immaginare", scrivono gli organizzatori in una nota. (IL PROGRAMMA DELL'EVENTO)

L'evento in streaming

Fino a domenica 17 maggio 2020, quindi, sul sito del Salone è possibile seguire un ricco programma di eventi in live streaming e interagire con ospiti nazionali e internazionali. I canali social del Salone (Facebook, Instagram, Twitter) raccontano in diretta tutti gli appuntamenti.

La maratona

Domenica 17 maggio, a partire dalle 18 e fino alle 23, il Salone Extra diventerà una vera e propria maratona, condotta da Nicola Lagioia e Marco Pautasso, con contributi live in presenza e video-messaggi trasmessi in streaming. Durante la serata interverranno Massimo Giannini; Roberto Saviano; Alessandro Baricco; Padre Bianchi; Massimo Gramellini in dialogo con Carlo Rovelli; Zerocalcare; Paolo Giordano; Teresa Ciabatti e Silvia Avallone; Esperance Ripanti. In programma performance musicali di Francesco Bianconi, Levante, Eugenio in Via Di Gioia, Perturbazione, Fabrizio Bosso, Spiritual Trio; un reading di Mariangela Gualtieri e una video-lezione di Fabrizio Gifuni sul teatro e la peste; una performance di Arturo Brachetti.