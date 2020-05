Schiaffi e pugni alla convivente: arrestato compagno nel Torinese

I carabinieri della compagnia di Ivrea (in provincia di Torino) hanno arrestato per maltrattamenti un 47enne di Castellamonte (nella medesima provincia) che l'altra notte, al culmine di una lite, ha colpito con testate, pugni e schiaffi la compagna. È stato il figlio 20enne della donna a chiamare il 112. All'arrivo dei militari nell'abitazione della coppia, l’aggressore è stato arrestato, mentre la donna è stata soccorsa dal personale medico e trasportata in ospedale a Cuorgnè (nel Torinese): la prognosi è di sette giorni. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, gli episodi violenti all'interno di quell'abitazione si sarebbero verificati già in altre occasioni, anche se la vittima non ha mai presentato denunce.